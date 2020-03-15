Академия «Локомотива» закрылась на карантин

Академия московского «Локомотива» закрылась на карантин. Команды футбольной школы также отказались от весенних сборов в Турции и от участия в нескольких турнирах в Италии.
Срок пока составляет до 29 марта, сообщает Sport24. Наиболее вероятная причина — распространение эпидемии коронавируса.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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