Академия «Локомотива» закрылась на карантин Предварительный срок — до 29 марта. Причина, по предварительным данным, эпидемия коронавируса.

Академия московского «Локомотива» закрылась на карантин. Команды футбольной школы также отказались от весенних сборов в Турции и от участия в нескольких турнирах в Италии.

Срок пока составляет до 29 марта, сообщает Sport24. Наиболее вероятная причина — распространение эпидемии коронавируса.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.