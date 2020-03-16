Нидерланды продлили срок запрета на проведение футбольных соревнований Новая дата — шестое апреля. Также из-за коронавируса рекомендовано не проводить совместные тренировки.

Правительство Нидерландов приняло решение продлить срок на запрет проведения футбольных соревнований в стране до шестого апреля.

Кроме того, из-за вспышки эпидемии коронавируса не рекомендовано клубам проводить совместные тренировки игроков, сообщает пресс-служба амстердамского «Аякса».

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.