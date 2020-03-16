Нидерланды продлили срок запрета на проведение футбольных соревнований - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 00:48ФутболТрофименко Кирилл

Нидерланды продлили срок запрета на проведение футбольных соревнований

Новая дата — шестое апреля. Также из-за коронавируса рекомендовано не проводить совместные тренировки.

Правительство Нидерландов приняло решение продлить срок на запрет проведения футбольных соревнований в стране до шестого апреля.

Кроме того, из-за вспышки эпидемии коронавируса не рекомендовано клубам проводить совместные тренировки игроков, сообщает пресс-служба амстердамского «Аякса».

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим! Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170 Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:20 ММА Ващенко Сергей
Александр Кокорин: Надо добить этот вирус, а потом доиграть чемпионат Победа «Сочи» над «Краснодаром» приблизила чемпионство «Зенита» (сине-бело-голубые снова оторвались на девять очков). Немалая заслуга в этом принадлежит форварду питерского клуба, который выступает за сочинцев на правах аренды. 15.03.2020 18:07 Футбол Сергеев Иван
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин Медведева показала элемент из новой произвольной программы Евгения Медведева – об отмене чемпионата мира: Решение правильное, хоть и печальное
Ночь без хоккея. НХЛ приостановила сезон «Советский спорт» рассказывает, что не произойдет в самое ближайшее время из-за вируса, перешедшего в стадию пандемии. 13.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
«Потому что мы не бздим!» «Динамо» сыграло со «Спартаком» на пустой арене А еще бело-голубые вышли во второй раунд… 13.03.2020 00:00 Хоккей Кузютина Елена
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Остановите спорт! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова В субботу днем появилась новость о том, что финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина и виной тому, естественно, коронавирус. 14.03.2020 16:36 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
01:33 Бокс Александр Усик: Я болен хэппивирусом
01:16 Футбол «Барселона» готова предложить тер Штегену 6,3 млн евро в год
01:00 Футбол «ПСЖ» продолжит попытки купить Доннарумму
00:48 Футбол Нидерланды продлили срок запрета на проведение футбольных соревнований
00:34 Футбол Президент «Лацио» хочет заставить игроков продолжать тренировки
00:15 Футбол Перейра пропустит несколько месяцев
23:55 Футбол Андрей Аршавин: «Ростову» не хватает солидности и духа победителя
23:40 Футбол Летнее трансферное окно в Европе могут перенести
23:24 Футбол «ПСЖ» продлил запрет на тренировки игроков
23:08 Футбол Чемпионат Мексики будет приостановлен
22:52 Биатлон Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду
22:36 Футбол Валерий Газзаев: Отсутствие побед ЦСКА — ошибки при подготовке к сезону
22:23 Футбол Академия «Локомотива» закрылась на карантин
22:08 Футбол «Галатасарай» и «Бешикташ» сыграли вничью в стамбульском дерби
21:56 Футбол Гжегож Крыховяк: «Локомотив» взял три очка против соперника, который играл очень хорошо
21:49 Футбол Хонда дебютирует за «Ботафого» уже сегодня
21:43 Футбол Карпин – после поражения от «Локо»: Очевидное – невероятное!
21:42 Футбол Семин - после победы над «Ростовом»: «Локомотив» впервые поднялся на второе место, это важно
21:33 Футбол Валерий Газзаев: Чемпионат РПЛ надо останавливать
21:20 Футбол Карпин - об игре с «Локомотивом»: Одна команда играла, создавала моменты, другая забивала
Все ужасы карантина: приехавшая из Италии девушка описала "лечение" в Подмосковье
Парфенчиков отменил все массовые мероприятия в Карелии из-за угрозы коронавируса
Неделя в Удмуртии: ижевские трещинки, новые назначения, согласный Госсовет
Ошибки «Авангарда», дебоширы во власти и обновленный генплан Омска
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика