Глава Ассоциации футболистов Италии: Если все пойдет хорошо, серия А возобновится в мае-июне - Советский спорт
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16 марта 2020 07:13ФутболКорегин Владислав

Глава Ассоциации футболистов Италии: Если все пойдет хорошо, серия А возобновится в мае-июне

Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази назвал возможные сроки возобновления чемпионата страны.

– Совершенно невозможно продолжить играть в начале апреля. Если все пойдет хорошо, мы можем возобновить чемпионат в мае или июне. Когда мы говорим о футболе, люди думают, что мы только обеспечиваем безопасность игроков, но за командой стоит целая организация с огромным штабом сотрудников. Это люди, которые путешествуют по всей Италии и Европе, встречая много людей в ходе своей работы. Проблема не только в Италии, но и в Европе, поэтому УЕФА должна вести себя, как Европейский Союз, – цитирует Томмази Football Italia.

Ранее сообщалось, что серию А могут возобновить 2 мая и завершить 30 июня. При таком раскладе необходимо, чтобы Евро-2020 было перенесено.

Еще один возможный вариант развития событий – также начать играть в мае, но каждые два-три дня, чтобы завершить чемпионат до конца месяца.

Напомним, что завтра, 17 марта, УЕФА проведет совещания с целью обсудить варианты завершения клубного сезона и вероятность переноса чемпионата Европы.

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