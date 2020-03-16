Александр Бубнов: За весь матч с «Уфой» ЦСКА создал всего один верный момент - Советский спорт
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16 марта 2020 07:24ФутболКорегин Владислав

Александр Бубнов: За весь матч с «Уфой» ЦСКА создал всего один верный момент

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой».

– Армейцы вновь владели существенным территориальным преимуществом на своем поле, но, по большому счету, за весь матч создали всего один верный момент. «Уфа» перекрывала подходы к воротам, оборонялась компактно и грамотно, не особо помышляя о контригре.

Не думаю, что слабый весенний старт ЦСКА – вина Гончаренко. Когда у тренера был другой состав, команда играла иначе. Сейчас в его распоряжении слишком молодая задняя линия, нестабильная и вынужденно ротируемые средняя и атакующая линии, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч ЦСКА – «Уфа» завершился со счетом 0:0. За всю игру подопечные Гончаренко 65 процентов времени владели мячом, совершив в два раза больше передач, чем соперник (722:303), нанесли 16 ударов по воротам (6 – в створ), а также исполнили восемь угловых. На счету голкипера уфимцев Александра Беленова шесть сэйвов.

После возобновления чемпионата ЦСКА на протяжении трех туров не может одержать победу – ранее была ничья с «Уралом» (1:1) и поражение от «Ростова» (2:3). Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

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