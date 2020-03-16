Тренер «Томи» Баскаков: Нас в Сибири никакими эпидемиями не напугаешь

– У нас в Сибири какие эпидемии, как ты нас напугаешь? Мы на Кипре были и в Турции, там нет такой истерии. Понимаем, что это все серьезно и если приостанавливают чемпионат Италии, РПЛ берет паузу и мы, наверное, тоже. 17 марта видимо будет час «икс», но мы не можем повлиять на это, – сказал Баскаков во время послематчевой пресс-конференции 27-го тура ФНЛ с «Краснодаром-2» (2:1).
17 марта УЕФА проведет видеоконференцию, на которой будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.
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