«Хетафе» выкупил у «Барселоны» права на Кукурелью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 07:55ФутболКорегин Владислав

«Хетафе» выкупил у «Барселоны» права на Кукурелью

Полузащитник «Хетафе» Марк Кукурелья продолжит выступления за свой клуб, но уже на постоянной основе.

По информации Marca, руководство «Хетафе» заплатило «Барселоне» шесть миллионов евро за выкуп 21-летнего испанца.

Отмечается, что в случае последующий продажи футболиста, каталонцы получат 40 процентов от сделки.

Кукурелья был арендован у «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил один гол и отдал пять ассистов. Ранее он выступал за «Эйбар». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

На данный момент «Хетафе» занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав 46 очков в 27 поединках.

Яшкин взял курс на ЦСКА. «Динамо» выиграло серию у «Спартака» В историческом матче без зрителей бело-голубые дожали красно-белых (3:2ОТ). Во втором круге плей-офф нас ждет второе московское дерби – ЦСКА против «Динамо». 12.03.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав, Федоровский Александр
Проведем турнир трех. Ответ на отказ «Йокерита» от плей-офф В субботу вечером «Йокерит» на своем официальном сайте сообщил об отказе продолжить борьбу в плей-офф. 15.03.2020 17:27 Хоккей Домрачев Владислав
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин Медведева показала элемент из новой произвольной программы Евгения Медведева – об отмене чемпионата мира: Решение правильное, хоть и печальное
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Остановите спорт! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова В субботу днем появилась новость о том, что финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина и виной тому, естественно, коронавирус. 14.03.2020 16:36 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Перенос Евро-2020 неизбежен. Последствия - не так уж страшны 17 марта УЕФА должен принять решение о целесообразности переноса сроков финальной стадии чемпионата Европы из-за эпидемии коронавируса. Итоговый вердикт затронет другие турниры - как сборных, так и клубов. 15.03.2020 18:00 Футбол Зибрак Артем
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать. «Советский спорт» подводит итоги работы тренера и предлагает читателям расставить запятые в заголовке. 13.03.2020 18:30 Хоккей Федоровский Александр
Новости
09:15 Теннис Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом
09:00 Футбол «Эвертон» претендует на Кондогбия
08:45 Футбол Защитник «Арсенала» Мари: Давид Луиз – невероятный игрок
08:30 Футбол Игроки «Гремио» вышли на матч в масках в знак протеста
08:15 Футбол Равиль Сабитов – о победе «Зенита»: Питерцы играли с огромным запасом прочности
07:55 Футбол «Хетафе» выкупил у «Барселоны» права на Кукурелью
07:35 Футбол Тренер «Томи» Баскаков: Нас в Сибири никакими эпидемиями не напугаешь
07:24 Футбол Александр Бубнов: За весь матч с «Уфой» ЦСКА создал всего один верный момент
07:13 Футбол Глава Ассоциации футболистов Италии: Если все пойдет хорошо, серия А возобновится в мае-июне
07:01 Футбол Одноклубник Черышева подтвердил, что болен коронавирусом
06:46 Биатлон Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен
06:28 Хоккей Александр Пашков: Нельзя исключать приостановку плей-офф КХЛ из-за коронавируса
01:33 Бокс Александр Усик: Я болен хэппивирусом
01:16 Футбол «Барселона» готова предложить тер Штегену 6,3 млн евро в год
01:00 Футбол «ПСЖ» продолжит попытки купить Доннарумму
00:48 Футбол Нидерланды продлили срок запрета на проведение футбольных соревнований
00:34 Футбол Президент «Лацио» хочет заставить игроков продолжать тренировки
00:15 Футбол Перейра пропустит несколько месяцев
23:55 Футбол Андрей Аршавин: «Ростову» не хватает солидности и духа победителя
23:40 Футбол Летнее трансферное окно в Европе могут перенести
Все ужасы карантина: приехавшая из Италии девушка описала "лечение" в Подмосковье
Парфенчиков отменил все массовые мероприятия в Карелии из-за угрозы коронавируса
Власти: в Приморье коронавируса нет
Итоги недели: архитектура осталась без начальника, «Тагил-пресс» ждёт ухода Лошкина
«Паникеров расстреливать»: глава Башкирии утвердил меры противодействия коронавирусу
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика