«Хетафе» выкупил у «Барселоны» права на Кукурелью Полузащитник «Хетафе» Марк Кукурелья продолжит выступления за свой клуб, но уже на постоянной основе.

По информации Marca, руководство «Хетафе» заплатило «Барселоне» шесть миллионов евро за выкуп 21-летнего испанца.

Отмечается, что в случае последующий продажи футболиста, каталонцы получат 40 процентов от сделки.

Кукурелья был арендован у «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил один гол и отдал пять ассистов. Ранее он выступал за «Эйбар». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

На данный момент «Хетафе» занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав 46 очков в 27 поединках.