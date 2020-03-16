Равиль Сабитов – о победе «Зенита»: Питерцы играли с огромным запасом прочности Ассистент главного тренера «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уралом» (7:1) в матче 22-го тура РПЛ.

– Питерцы играли с огромным запасом прочности, и этот матч напомнил мне полуфинал ЧМ-2014 между Бразилией и Германией, который немцы тоже выиграли 7:1. Произошедшее с «Уралом» в Петербурге показывает, что после зимнего перерыва команды крайне нестабильны. Зрители, может, и рады видеть много голов, но надо разбираться, почему идут такие крупные поражения с семью голами в одни ворота, с чем они связаны – с неправильной подготовкой или еще с чем-то, – цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».

Матч «Зенит» – «Урал» завершился со счетом 7:1 в пользу хозяев. Одним из героев встречи стал нападающий хозяев Сердар Азмун, оформивший хет-трик. Дубль на счету Артема Дзюбы. Также по голу забили Себастьян Дриусси и Малком. Для бразильца забитый мяч стал дебютным в РПЛ. Екатеринбуржцы ответили лишь однажды – результативный удар на счету Андрея Панюкова.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись на девять очков от «Краснодара» и «Локомотива». «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. После возобновления чемпионата подопечные Дмитрия Парфенова еще ни разу не победили – дважды уступили и один раз сыграли вничью.