Защитник «Арсенала» Мари: Давид Луиз – невероятный игрок

– Мы знаем, что Давид – невероятный игрок. У него была хорошая карьера, и он отличный футболист. С ним легко играть, если вас ждет большой матч. Всем комфортно выступать с ним в команде, – цитирует Мари Goal.com.
Отметим, что 32-летний Луиз перешел в «Арсенал» прошлым летом из «Челси» за 8,7 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 32 матча, в которых он забил два гола и отдал один ассист. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Бенфику».
На данный момент подопечные Микеля Артеты занимают девятое место в чемпионате Англии, набрав 40 очков в 28 поединках.
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