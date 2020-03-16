Защитник «Арсенала» Мари: Давид Луиз – невероятный игрок Защитник «Арсенала» Пабло Мари поделился впечатлениями от игры партнера по команде Давида Луиза.

– Мы знаем, что Давид – невероятный игрок. У него была хорошая карьера, и он отличный футболист. С ним легко играть, если вас ждет большой матч. Всем комфортно выступать с ним в команде, – цитирует Мари Goal.com.

Отметим, что 32-летний Луиз перешел в «Арсенал» прошлым летом из «Челси» за 8,7 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 32 матча, в которых он забил два гола и отдал один ассист. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Бенфику».

На данный момент подопечные Микеля Артеты занимают девятое место в чемпионате Англии, набрав 40 очков в 28 поединках.