Президент «Барыса»: Были обсуждения о проведении домашних матчей плей-офф в России Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о ситуации с отказом команды продолжить участие в плей-офф КХЛ.

– Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя, – цитирует Иванищева ТАСС.

Сегодня стало известно о том, что «Барыс» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ после того, как в Казахстане было введено чрезвычайное положение.

Отметим, что 17 марта казахстанская команда должна была сыграть в рамках полуфинала Восточной конференции против «Сибири».

Ранее от дальнейшего участия в плей-офф отказался «Йокерит», соперником которого должен был стать СКА.