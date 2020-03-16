Годин может покинуть «Интер» - Советский спорт
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16 марта 2020 12:43ФутболКорегин Владислав

Годин может покинуть «Интер»

«Интер» рассматривает вариант с продажей защитника Диего Година по окончании текущего сезона.

Как сообщает AS, 34-летний уругваец не может адаптироваться под новую для себя схему с тремя центральными защитниками. По этой причине он принял участие в 25 матчах, отметившись одним результативным пасом.

Отметим, что главный тренер миланцев Антонио Конте больше доверяет место в составе Милану Шкриньяру и Стефану Де Врею, а также часто выставляет третьим игроком центра обороны Алессандро Бастони или Данило Д'Амброзио.

33-летний уругваец стал игроком «нерадзурри» прошлым летом, перебравшись на правах свободного агента после того, как завершился срок действия его контракта «Атлетико». За мадридский клуб он провел 389 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 14 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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