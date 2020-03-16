Александр Бубнов: В матче «Тамбов» - «Крылья Советов» фаворита не наблюдается Игрой в Нижнем Новгороде завершится 22-й тур чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что встреча 22-го тура РПЛ «Тамбов» - «Крылья Советов» завершится вничью.

«Победа нужна и тем, и другим, чтобы оторваться от опасной зоны, но фаворита в этой паре не наблюдается. Можно быть уверенным лишь в том, что на поле будет много борьбы. Прогноз: 0:0», - цитирует Бубнова «Sportbox.ru».

Матч «Тамбов» - «Крылья Советов» пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.

Добавим, что игра первого круга завершилась победой самарцев со счетом 2:0.