Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам февраля.
Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
Напомним, португалец перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года. Всего он провел за английский клуб девять матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
В феврале Фернандеш забил один мяч и отдал две голевые передачи в трех матчах первенства страны.
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