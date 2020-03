Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам февраля.

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

