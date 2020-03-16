Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале Игрок перебрался в Англию в зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам февраля.

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Напомним, португалец перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года. Всего он провел за английский клуб девять матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

В феврале Фернандеш забил один мяч и отдал две голевые передачи в трех матчах первенства страны.