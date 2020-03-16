Акинфеев провел более 40 000 минут на поле в играх чемпионата России Вратарь является воспитанником ЦСКА.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел на поле более 40 000 минут в матчах чемпионата России.

12-я минута матча #ЦСКАуфа для Игоря Акинфеева стала 40 000-й проведенной на поле в чемпионатах России https://t.co/y3r5PU6BII pic.twitter.com/8QcszhYX3V — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 16, 2020

Юбилейной для вратаря стала 12-я минута встречи 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Акинфеев стал первым игроком в истории российского футбола, добившимся такого достижения в футболке одного клуба.

Напомним, 33-летний голкипер дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. Всего в составе красно-синих он провел 626 матчей.

Вместе с ЦСКА Акинфеев выигрывал Кубок УЕФА, чемпионат России (шесть раз), Кубок России (шесть раз) и Суперкубок страны (семь раз).