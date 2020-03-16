Чернов - о возможной остановке РПЛ: В первую очередь важно здоровье людей Сегодня пройдет заключительный матч 22-го тура чемпионата России.

Защитник «Ростова» Евгений Чернов подвел итоги встречи с «Локомотивом» и высказал свое мнение о возможной приостановке чемпионата страны из-за коронвируса.

«В первые 30 минут мы играли лучше, но те восемь минут полностью перевернули ход матча. Мы верили, что сможем еще забить, но, увы, получился только один гол», - цитирует футболиста пресс-служба ростовского клуба.

«Если понадобится - приостановят чемпионат. Нужно думать о взрослом поколении, которое находится в зоне риска. В первую очередь, в этой ситуации важно здоровье людей», - добавил Чернов.

Напомним, вчера матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:3).

В концовке первого тайма гости добились уверенного преимущества после автогола Сергея Песьякова и мячей Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка.

Во второй половине Ивелин Попов с пенальти сумел отыграть один гол.

«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).

20 марта ростовчане сыграют в гостях против «Сочи», а красно-зеленые 21-го числа на своем поле примут «Оренбург».