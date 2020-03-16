Источник: УЕФА готов признать чемпионами лиг текущих лидеров, если турниры не будут доиграны

Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет собрание, на котором соберутся все 55 участников союза.
На встрече будет обсуждаться ситуация, сложившаяся из-за коронавируса.
Как отмечает издание AS, УЕФА планирует установить четкие критерии, по которым будут определены чемпионы стран, участники еврокубков, а также команды, которые покинут свои дивизионы. Как отмечает источник, в том случае, если турниры не будут возобновлены, УЕФА готов признать чемпионами лиг те команды, которые возглавляли турнирные таблицы на момент остановки первенств. По этому же принципу будут определены участники еврокубков.
При этом отмечается, что в связи с тем, что Евро-2020 с высокой долей вероятности будет перенесен на более поздний срок, национальные федерации получат возможность доиграть чемпионаты своих стран.
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