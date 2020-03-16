«Тамбов» - «Крылья Советов». Стартовые составы Сегодня завершается 22-й тур РПЛ.

«Тамбов» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Карасев, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.

«Крылья Советов»: 39 Фролов, 3 Чернов, 18 Зеффан, 22 Анюков (к), 50 Карпов, 11 Попович, 15 Глушенков, 28 Антон, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 9 Радонич. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 16, 2020

Игра пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.