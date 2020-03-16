«Тамбов» - «Крылья Советов». Стартовые составы

«Тамбов» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Карасев, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.
Стартовый состав нашей команды на матч #ТамбовКрылья 📌 pic.twitter.com/LRQocOxXbN— ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 16, 2020
«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.
«Крылья Советов»: 39 Фролов, 3 Чернов, 18 Зеффан, 22 Анюков (к), 50 Карпов, 11 Попович, 15 Глушенков, 28 Антон, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 9 Радонич.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 16, 2020
Игра пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.