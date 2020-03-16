Матч «Локомотив» — «Оренбург» отменен Причиной стало распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина об ограничениях, связанных с коронавирусом.

Игра 23-го тура РПЛ в Москве между «Локомотивом» и «Оренбургом не состоится. Пока неизвестна новая дата проведения матча.

Игра не будет проведена из-за эпидемии коронавируса в Европе и мире. Ранее, сегодня, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса.

В числе прочих запрещается проведение любых мероприятий с участием людей в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью граждан.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.