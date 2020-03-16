Сборная России рассказала болельщикам о симптомах и профилактике коронавируса

Сборная России по футболу на своей странице в Twitter опубликовала рекомендации Минздрава о профилактике, диагностике и лечении коронавируса.
«Это не футбольный пост. Но предельно важный. Минздрав выпустил официальные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Всем крепкого здоровья!», - говорится в сообщении.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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