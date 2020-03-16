Сборная России рассказала болельщикам о симптомах и профилактике коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 19:03ФутболНечаев Юрий

Сборная России рассказала болельщикам о симптомах и профилактике коронавируса

Количество пострадавших от пандемии растет с каждым днем.

Сборная России по футболу на своей странице в Twitter опубликовала рекомендации Минздрава о профилактике, диагностике и лечении коронавируса.

«Это не футбольный пост. Но предельно важный. Минздрав выпустил официальные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Всем крепкого здоровья!», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса
Судейские ошибки решают судьбу Кубка Харламова? Драматичный плей-офф в молодежке 15.03.2020 22:00 Хоккей
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса
«Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники Хоккея нет, но это не значит, что жизнь в НХЛ остановилась. 16.03.2020 16:00 Хоккей Федоровский Александр
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Евгений Ловчев: Никакое зрелище не стоит даже одной человеческой жизни Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура премьер-лиги, разумеется, затронув тему почти неминуемой приостановки турнира. 16.03.2020 19:30 Футбол Безъязычный Алексей
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
19:58 Футбол Евросоюз готов закрыть границы. Встреча Швеция - Россия может не состояться
19:47 Футбол Миодраг Божович: Пока не вижу ничего страшного, но лучше перестраховаться
19:39 ММА Президент АСА: Сделаем все, чтобы поединок Емельяненко - Исмаилов состоялся
19:39 Бокс Андрей Рябинский: Ждем новостей из Англии, надеемся, что Поветкин - Уайт состоится в мае
19:35 Шахматы Сергей Лазарев: Хотел бы, чтобы москвич сыграл в матче за корону
19:32 Футбол Юрий Гаврилов: Если суждено заразиться коронавирусом, это произойдет
19:24 Футбол Леонид Федун: Надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению
19:07 Футбол «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»
19:03 Футбол Сборная России рассказала болельщикам о симптомах и профилактике коронавируса
18:53 Футбол Матч «Локомотив» — «Оренбург» отменен
18:51 Биатлон Драчев подтвердил перенос чемпионата России из-за коронавируса
18:34 Футбол «Тамбов» - «Крылья Советов». Стартовые составы
18:33 Футбол Матч ЦСКА — «Зенит» отменен
18:25 Футбол Бундеслига приостановлена до второго апреля
18:15 Бокс Поветкин и Уайт проведут бой 2 мая в Манчестере
18:09 Конькобежный спорт Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье отменен
18:00 Шахматы Турнир претендентов в Екатеринбурге не отменят
17:43 Минспорта отменяет все международные соревнования в России с 16 марта
17:27 В Москве запретили любые массовые мероприятия с участием более 50 человек
17:17 Теннис WTA объявила о приостановке тура до 2 мая из-за коронавируса
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Глава Карелии сделал важное заявление по коронавирусу
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Найденная в Хабаровском крае тигрица умерла
В Белгородской области введён режим повышенной готовности
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика