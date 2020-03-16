Сборная России рассказала болельщикам о симптомах и профилактике коронавируса Количество пострадавших от пандемии растет с каждым днем.

Сборная России по футболу на своей странице в Twitter опубликовала рекомендации Минздрава о профилактике, диагностике и лечении коронавируса.

«Это не футбольный пост. Но предельно важный. Минздрав выпустил официальные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Всем крепкого здоровья!», - говорится в сообщении.

‼️ Это не футбольный пост. Но предельно важный.



Минздрав выпустил официальные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Основные пункты – на инфографике. Полная версия по ссылке. Всем крепкого здоровья!https://t.co/67ose9T7Tx pic.twitter.com/5J64QCoo4A — Сборная России (@TeamRussia) March 16, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.