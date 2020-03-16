Юрий Гаврилов: Если суждено заразиться коронавирусом, это произойдет Известный в прошлом полузащитник «Спартака» пессимистично высказался о распространении эпидемии коронавируса в мире.

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался за продолжение чемпионата России по футболу, несмотря на угрозу коронавируса. Он отметил, что от этой болезни сложно скрыться.

«Мы переживали и более трудные моменты. В свое время был свиной грипп, но ничего, пережили. Сейчас найдут вакцину и переживем коронавирус. Что касается солидарности, то люди переживают, что вирус как-то переходит от одного к другому по слюне, по выходу и так далее. Это все ерунда! И люди, которые друг с другом общаются, так же пожимают руки, целуются и приветствуют друг друга. И вы от этого никуда не уйдете. <..> Если вам или мне предназначено заразиться этим вирусом, то как бы мы с вами не уходили от этого, все равно заразимся. Если же человеку это не предназначено, то и дай бог», — приводит Sport24 слова Гаврилова.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.