Евросоюз готов закрыть границы. Встреча Швеция - Россия может не состояться Число пострадавших от пандемии коронавируса увеличивается с каждым днем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter предложила на 30 дней ограничить все поездки на территории Евросоюза, за исключением неотложных перемещений.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Данное решение может быть принято в качестве одного из шагов по ограничению распространения коронавируса. В случае принятия данной меры, под угрозой оказывается проведение товарищеского матча Швеция - Россия. Игра должна состояться 28 марта в пригороде Стокгольма.

Также возникают проблемы с проведением стыковых матчей за попадание в финальную стадию Евро-2020, запланированных на 26 марта.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.