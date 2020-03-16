Валерий Газзаев: Признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Чемпионат России может быть приостановлен из-за коронавируса.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал свое мнение о возможной приостановке РПЛ.

«Чемпионат надо остановить. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей. Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет», — цитирует Газзаева «Чемпионат.com».

Напомним, из-за коронавируса на неопределенный срок прерваны практически все ведущие европейские чемпионаты. В РПЛ сегодня завершается 22-й тур. Предполагается, что решение о приостановке чемпионата России будет принято во вторник, 17 марта.

Ранее сегодня президент «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что первенство страны нужно завершить, и подвести итоги в соответствии с текущим положением команд. В таком случае чемпионом России сезона 2019/20 будет объявлен питерский «Зенит».