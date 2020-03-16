«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета

«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин.

Благодаря этой победе тамбовчане набрали 25 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. У самарцев осталось 22 очка. Они опустились на 15-ю позицию.

В том случае, если чемпионат России не приостановят из-за коронавируса, 22 марта «Крылья Советов» на своем поле примут «Ахмат», а «Тамбов» сыграет в гостях против «Уфы».

РПЛ

22-й тур

«Тамбов» (Тамбов) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: Мелкадзе, 33. Обухов, 54. Килин, 80.

«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе (Юрганов, 46), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Мелкадзе, Костюков (Федчук, 45), Шляков, Обухов (Мамтов, 78).

«Крылья Советов»: Фролов, Карпов, Анюков, Чернов, Зеффан, Антон, Попович, Глушенков (Комбаров, 62), Тимофеев (Хади, 86), Кабутов, Радоньич (Голенков, 55).

Предупреждения: Мелкадзе, 60. Килин, 61 – Кабутов, 25. Чернов, 45. Радоньич, 46. Анюков, 65.

Главный судья: Сергей Карасев (Москва).

Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».