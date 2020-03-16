«Рубин»: Хвича уже не знает, как жить без футбола (видео) Решение о приостановке РПЛ должно быть принято завтра.

«Рубин» в Twitter опубликовал шуточное видео, в котором показал, как проводит досуг грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

«Решение еще не принято, а Хвича уже не знает, как жить без футбола», - подписан ролик.

Решение ещё не принято, а Хвича уже не знает, как жить без футбола 👀#COVID19 pic.twitter.com/MrjK6HUPcm — «Рубин» Казань (@fcrk) March 16, 2020

Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские чемпионаты. Предполагается, что завтра, 17 марта, будет принято решение о приостановке РПЛ.