«Рубин»: Хвича уже не знает, как жить без футбола (видео)

«Рубин» в Twitter опубликовал шуточное видео, в котором показал, как проводит досуг грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.
«Решение еще не принято, а Хвича уже не знает, как жить без футбола», - подписан ролик.
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские чемпионаты. Предполагается, что завтра, 17 марта, будет принято решение о приостановке РПЛ.
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