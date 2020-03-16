Мелкадзе признан лучшим игроком матча «Тамбов» - «Крылья Советов» Встреча завершила программу 22-го тура чемпионата России.

Нападающий Георгий Мелкадзе признан лучшим игроком матча «Тамбов» - «Крылья Советов».

Форвард тамбовчан забил победный гол, открыв счет на 33-й минуте.

Напомним, «Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин.

Благодаря этой победе тамбовчане набрали 25 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. У самарцев осталось 22 очка. Они опустились на 15-ю позицию.

В том случае, если чемпионат России не приостановят из-за коронавируса, 22 марта «Крылья Советов» на своем поле примут «Ахмат», а «Тамбов» сыграет в гостях против «Уфы».