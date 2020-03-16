Лидер «Удинезе» намерен покинуть клуб Полузащитник сборной Аргентины не испытывает недостатка в предложениях.

Аргентинский лидер «Удинезе» Родриго Де Пауль уведомил клубное руководство о желании покинуть команду по окончании сезона.

И причина не в коронавирусе, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Аргентинский полузащитник, стоимость которого оценивается в 35 млн евро, является целью нескольких клубов, среди которых есть. например, «Милан».



25-летний Де Пауль защищает цвета «Удинезе» с 2016-го года. В текущем сезоне Серии А он провел 23 матча, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.