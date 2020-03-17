Главный тренер «Фламенго» заболел коронавирусом

Главный тренер бразильского «Фламенго» Жорже Жесус сдал положительную пробу на коронавирус. Ранее такой же вердикт медики вынесли в отношении вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Матуса.
Однако, несмотря на то, что тест Жезуша оказался положительным, в ближайшее время 65-летний тренер будет проверен еще раз. В клубе считают результат неубедительным. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Футболисты «Фламенго» остаются в карантине после того как они контактировали с вице-президентом. Их тесты дали отрицательный результат.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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