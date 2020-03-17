Главный тренер «Фламенго» заболел коронавирусом Он сдал положительную пробу, но пройдет еще одну проверку для постановки окончательного диагноза.

Главный тренер бразильского «Фламенго» Жорже Жесус сдал положительную пробу на коронавирус. Ранее такой же вердикт медики вынесли в отношении вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Матуса.

Однако, несмотря на то, что тест Жезуша оказался положительным, в ближайшее время 65-летний тренер будет проверен еще раз. В клубе считают результат неубедительным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболисты «Фламенго» остаются в карантине после того как они контактировали с вице-президентом. Их тесты дали отрицательный результат.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.