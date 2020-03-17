Тренер «Тамбова»: Наверное, счет 3:0 не отображает то, что было на поле Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

– Мы понимали, что «Крылья» – это очень хорошая команда, я с большим уважением отношусь к главному тренеру. Там собраны футболисты очень высокого уровня. Наверное, счет 3:0 не отображает то, что было на поле, поэтому, может быть, мы больше хотели, желали, больше нам это сегодня было нужно, – цитирует Первушина пресс-служба «Тамбова».

Напомним, что вчерашняя игра между командами завершилась победой тамбовчан. Матч проходил в Нижнем Новгороде. Счет был открыт на 33-й минуте усилиями Георгия Мелкадзе. Во второй половине встречи номинальные хозяева смогли еще дважды огорчить голкипера соперников Евгения Фролова – голы записаны на Владимира Обухова и Антона Килина.

Благодаря этой победе подопечные Первушина набрали 25 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Тамбов» сыграет в гостях против «Уфы».