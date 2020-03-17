Кейн может оказаться в «Ювентусе» или «Реале» Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн привлек внимание «Ювентуса» и «Реала».

Как сообщает AS, туринский клуб видит в англичанине идеального партнера в атаке для Криштиану Роналду. Что касается мадридцев, то команды уже имели между собой несколько крупных сделок – в «Реал» переходили Лука Модрич и Гарет Бэйл. В этом случае, переговоры между клубами вполне возможны.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Сити».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 17 голов и два ассиста в 25 матчах. Он продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в игре 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

Контракт нападающего со «шпорами» рассчитан до июля 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.