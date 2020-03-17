«Реал» видит в Камавинге замену Каземиро Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Реал».

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба желает найти игрока, способного подменять в основном составе бразильца Каземиро. 17-летний Камавинга является одним из возможных кандидатов на покупку.

17-летний француз дебютировал за взрослую команду «Ренна» в марте 2019 года в игре против «Анже» (3:3). В общей сложности он провел за клуб 43 матча, забил один гол и отдал два ассиста.

Контракт Камавинги с командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.