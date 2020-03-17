«Челси» интересуется Теллесом

Как сообщает The Sun, на футболиста претендует «Челси». Ближайшим летом руководство лондонского клуба желает усилить левый фланг обороны – 27-летний бразилец является одним из вариантов укрепления команды.
Напомним, что Теллес выступает за «Порту» с июля 2016 года. С тех пор он сыграл за клуб 183 матча, забив 21 гол и отдав 52 ассиста. Вместе с командой он стал чемпионом Португалии в сезоне 2017/2018, а также обладателем Суперкубка (2018). Ранее он играл за «Гремио», «Интер» и «Галатасарай».
Контракт бразильца с «Порту» действует до 30 июня 2021-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
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