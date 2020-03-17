Пять игроков «Зенита» попали в символическую сборную 22-го тура по версии WhoScored - Советский спорт
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17 марта 2020 11:35ФутболКорегин Владислав

Пять игроков «Зенита» попали в символическую сборную 22-го тура по версии WhoScored

14 марта питерский клуб разгромил «Урал» со счетом 7:1.

Статический футбольный портал WhoScored включил сразу пятерых игроков «Зенита» в символическую сборную по итогам 22-го тура РПЛ.

Отметим, что подопечные Сергея Семака одержали победу над «Уралом» со счетом 7:1. Одним из героев встречи стал нападающий хозяев Сердар Азмун, оформивший хет-трик. Дубль на счету Артема Дзюбы. Также по голу забили Себастьян Дриусси и Малком. Для бразильца забитый мяч стал дебютным в РПЛ. Екатеринбуржцы ответили лишь однажды – результативный удар на счету Андрея Панюкова.

Сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
Защитники: Олег Данченко («Рубин»), Самуэль Жиго («Спартак»), Виктор Васин (ЦСКА), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
Полузащитники: Малком («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»), Магомед Оздоев («Зенит»), Себастьян Дриусси («Зенит»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»).

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