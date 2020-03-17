Георгий Мелкадзе: Перед матчем с «Крыльями» ребята пошутили, что за нами смотрит Мбаппе Нападающий «Тамбов» Георгий Мелкадзе подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

– С начала матча хорошо начали прессинговать, задали темп. Уже после первого гола игра далась легко. Все понимали, что это дерби нижней части таблицы, а так ничего особенного, подготовились хорошо. Конечно, все обсуждали коронавирус – даже слишком много. А когда перед матчем встали в круг, ребята пошутили: «На нас Мбаппе смотрит», – цитирует Мелкадзе Sport24.ru.

Напомним, что 22-летний форвард был признан лучшим игроком матча с «Крыльями Советов» – россиянин отметился забитым мячом на 33-й минуте. Также голы забили Владимир Обухов и Антон Килин.

В нынешнем сезоне на счету Мелкадзе 18 матчей, шесть голов и три результативные передачи.

«Тамбов» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.