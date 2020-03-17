«Челси» летом попытается вновь приобрести нападающего «Лиона» Дембеле Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле является приоритетной трансферной целью «Челси» в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, руководство лондонского клуба считает, что 23-летний француз сможет заменить Оливье Жиру, контракт которого истекает ближайшим летом.

Напомним, что прошедшей зимой французская команда отказалась продавать нападающего, несмотря на предложение в 40 миллионов евро.

Дембеле перешел «Лион» летом 2018 года из «Селтика» за 22 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 42 матча, забил 22 гола и отдал семь ассистов. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 28 сыгранных туров.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.