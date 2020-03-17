Источник: Чемпионат России приостановлен до 10 апреля Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что во время собрании клубов Премьер-лиги, которое состоялось сегодня, было принято решение о приостановке сезона, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в чемпионате было сыграно 22 тура. Лидером в турнирной таблице является «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41). Тройку лучших замыкает «Краснодар» (41). Что касается зоны вылета, то пока напрямую вылетают «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всем мире от вируса скончалось более 7000 человек.