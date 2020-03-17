Прядкин переизбран на пост президента РПЛ Пресс-служба российской Премьер-лиги сообщила о том, что Сергей Прядкин был выбран президентом РПЛ на новый пятилетний срок.

Отмечается, что данное решение было принято сегодня на заседании общего собрания клубов.

– Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать еще больше. Сегодня были определены основные направления работы РПЛ на ближайшие 5 лет. Вместе мы будем делать ее сильнее, привлекательнее и интереснее, – сказал президент.

Прядкин возглавляет Премьер-лигу с 14 ноября 2007 года. В предыдущий раз он был переизбран в апреле 2015 года.

Ранее Избирательный комитет Российского футбольного союза признал, что при проведении выборов президента РПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.