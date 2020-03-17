Александр Самедов: Приостановка РПЛ пойдет на пользу клубам, у которых не складывается игра Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал ситуацию с приостановкой РПЛ до 10 апреля из-за коронавируса.

– Приостановка чемпионата – это правильно. Все в стране закрывается по чуть-чуть и изолируется. Это вынужденная мера. Посмотрим, что будет к 10 апреля. Думаю, это пойдет на пользу тем командам, у кого сейчас игра не складывается. Будет возможность перестроиться и что-то поменять перед последним отрезком, а затем изменить ситуацию, – цитирует Самедова Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что во время заседания клубов Премьер-лиги, которое состоялось сегодня, было принято решение о приостановке сезона, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в чемпионате было сыграно 22 тура. Лидером в турнирной таблице является «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив» (41). Тройку лучших замыкает «Краснодар» (41). Четвертое и пятое места, дающие право выступить в Лиге Европы, занимают «Ростов» (38) и ЦСКА (36) соответственно.

Что касается зоны вылета, то пока напрямую вылетают «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22). В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург» (13-е место) и «Рубин» (14-е).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всем мире от вируса скончалось более 7000 человек.