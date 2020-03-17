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17 марта 2020 14:07ФутболТрофименко Кирилл

Футболисты «Спартака» прошли тестирование на коронавирус

Результаты обследования будут известны в ближайшее время.

Футболисты московского «Спартака» во вторник, 17 марта, прошли тестирование на коронавирус, эпидемия которого распространяется по планете.

Медицинский штаб клуба провел обследование, несмотря на то, что никто из футболистов не находится в зоне риска. Результаты станут известны в ближайшее время, сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановят до 10 апреля.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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