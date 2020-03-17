«МЮ» отменил тренировки основной команды Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в мире.

Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение отменить тренировки основной команды. Чемпионат приостановлен на неопределенный срок.

Футболисты получили указание поддерживать форму в домашних условиях, сообщает Sky Sports.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.