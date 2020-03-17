«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта Причиной стала приостановка первенства РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга не будут тренироваться до 22 марта, когда они соберутся на сбор.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Чемпионат РПЛ приостановлен пока до 10 апреля.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.