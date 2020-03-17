Серия А расширяться не будет Планируется в следующем сезоне проводить чемпионат без изменений.

Итальянская Серия А не рассматривает вариант с расширением лиги или изменением регламента. На данный момент первенство приостановлено на неопределенный срок.

«В данный момент идея с увеличением серии А до 22-х команд и отменой вылета даже не рассматривается. Мы все еще намерены завершить чемпионат согласно нынешнему формату и продолжить в следующем сезоне без его изменений», — приводит Tuttomercatoweb слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.