«Локомотив» вернет деньги болельщикам за перенесенные матчи - Советский спорт
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17 марта 2020 17:22ФутболТрофименко Кирилл

«Локомотив» вернет деньги болельщикам за перенесенные матчи

Первенство РПЛ приостановлено из-за коронавируса как минимум до 10 апреля.

«Локомотив» вернет деньги болельщикам, уже купившим билеты на предстоящие матчи клуба. Это касается игры с «Оренбургом» и выездной встречи против «Рубина».

«Если вы покупали билеты онлайн, обращаться в клуб не нужно — сегодня мы сами инициируем автоматический возврат денег на карты покупателей», — говорится на официальном сайте клуба.

Отмечается, что если билеты куплены в кассах, то нужно обратиться в кассы «РЖД Арены» с паспортом и билетом и подписать заявление на возврат.

Матчи РПЛ пока отменены до 10 апреля.

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