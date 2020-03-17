Кубок Америки перенесен на следующий год Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса во всем мире.

Кубок Америки в этом году не состоится. Он перенесен на 2021 год. Турнир пройдет с 11-го июня по 11-е июля.

«Приоритет, который сейчас стоит на первом плане — защита здоровья и безопасности национальных сборных, болельщиков, СМИ и городов, принимающих соревнования», — говорится в сообщении пресс-службы южноамериканской конфедерации футбола КОМНЕБОЛ.

Ранее стало известно, что и Евро-2020 перенесен на следующий год.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.