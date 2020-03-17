УЕФА отложил все матчи клубов и сборных, плей-офф квалификации Евро перенесен на июнь Коронавирус продолжает переписывать футбольный календарь.

Европейский союз футбольных ассоциаций на своем официальном сайте сообщил о переносе всех матчей клубов и сборных «до дальнейших решений»:

«Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, отложены до дальнейших решений. Матчи плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы и товарищеские встречи сборных, назначенные на конец марта, будут сыграны в международную паузу в начале июня.

Была создана рабочая группа, в которую вошли представители национальных лиг и клубов. Ее задачей будет поиск решений в отношении календаря на нынешний сезон».

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса УЕФА перенес Евро-2020 на лето следующего года.

Матчи плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы, в которых 16 сборных должны разыграть четыре путевки в финальную часть, были запланированы на 26 и 31 марта.