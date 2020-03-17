Балотелли хочет перейти в «Галатасарай» Форвард надеется вернуться в сборную.

Нападающий итальянской «Брешии» Марио Балотелли планирует перейти в турецкий «Галатасарай». Он недоволен тем, что его нынешний клуб является одним из аутсайдеров Серии А.

Нападающий хочет перейти в более сильную команду, чтобы получить возможность вернуться в сборную, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что к 29-летнему Балотелли проявляют интерес несколько турецких клубов, сам он отдает предпочтение «Галатасараю». В этом сезоне нападающий провел 19 матчей в которых забил пять голов.