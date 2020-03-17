Сергей Прядкин: УЕФА рекомендовал завершить чемпионат России 30 июня Президент РПЛ рассказал подробности видеоконференции по COVID-19.

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, как проходила видеоконференция УЕФА о проблеме коронавируса.

«Параллельно с общим собранием происходило две колл-конференции, – сообщил Прядкин в интервью Sport24.ru. – Первая, где участвовали мы и все европейские футбольные институты. Затем, по приглашению Дюкова, конференция УЕФА и 55 ассоциаций.

Можно объявить, что есть решения УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Рекомендация национальным ассоциациям – завершить чемпионаты не позднее 30 июня.

На основании решения бюро исполкома – приняли решение приостановить РПЛ до 10 апреля».

В чемпионате России сыграно 22 тура из 30.