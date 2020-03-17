Главный тренер сборной Дании не сохранит свою должность до чемпионата Европы Датчане – один из соперников сборной России по группе B.

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде заявил, что не будет продлевать контракт с Датским футбольным союзом из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год. Срок соглашения с 66-летним специалистом истекает 31 июля.

«Я не вел диалог с Датским футбольным союзом на тему того, могу ли я продолжить работу, – цитирует Харейде Goal.com – Союз проинформировал меня о решении УЕФА перенести чемпионат Европы. Срок действия моего контракта истекает 31 июля. Я ожидаю, что уйду, как это планировалось».

Норвежец Харейде работает со сборной Дании с 2016 года. Под его руководством датчане пробились на ЧМ-2018, где вышли в 1/8 финала, а также завоевали путевку на чемпионат Европы.

На Евро сборная Дании выступит в группе B вместе с командами Финляндии, Бельгии и России.

Сегодня УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.