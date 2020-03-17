Сергей Прядкин: Возможно, придется вернуться к вопросу окончания чемпионата по текущей таблице Глава РПЛ признал, что лига пока не уверена в том, что удастся доиграть нынешний сезон.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что пока нет уверенности в том, что чемпионат-2019/20 удастся доиграть до конца.

«В случае необходимости продления приостановки чемпионата мы с коллегами дополнительно соберемся и сообщим об этом дополнительно, – цитирует Прядкина Чемпионат.com – Никто не может предсказать, как будут развиваться события.

Возможно, придется вернуться к обсуждению вопроса окончания чемпионата по текущей таблице. Но сейчас у нас освободилось время из-за переноса чемпионата Европы, мы можем завершить вопрос в эти даты.

Вопрос предложения Федуна о полной остановке чемпионата на собрании не поднимался. Все будет видно после 10 апреля. У нас есть время.

Мы проработали различные варианты календаря, о них мы проинформируем. Что касается распределения мест в еврокубках, то, так как мы намерены завершить чемпионат, места будут распределены по спортивному принципу по итогам завершения чемпионата России.

Мы находимся в тесном контакте с РФС. Каждый клуб пришлет свою позицию по истекающим контрактам, обсудим это с футбольными регуляторами».

В РПЛ было сыграно 22 тура из 30. Чемпионат приостановлен до 10 апреля. УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год и порекомендовал национальный ассоциациям завершить свои турниры не позднее 30 июня.