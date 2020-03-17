Мальдини придется покинуть «Милан» Легенда клуба работает на руководящих должностях с августа 2018 года.

Итальянская La Gazzetta dello Sport сообщает, что Паоло Мальдини придется покинуть должность технического директора «Милана» после завершения нынешнего сезона.

Дело в том, что у Мальдини возник конфликт с исполнительным директором клуба Иваном Газидисом, который вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником, не ставя в известность своих коллег.

Ранее Гразидис уволил спортивного директора Звонимира Бобана за то, что тот публично раскритиковал его действия.

Итальянская пресса сообщала, что Рангник согласовал условия контракта с «Миланом» и со следующего сезона будет совмещать работу главного тренера и спортивного директора. Тем не менее, агент немецкого специалиста Марк Козике эту информацию опровергает.

Мальдини выступал за «Милан» с 1984 по 2009 годы, сыграв 647 матчей в серии А и став рекордсменом по этому показателю. На руководящих должностях в клубе Паоло работает с 2018 года.

«Милан» после 26 туров занимает седьмое место в таблице, набрав 36 очков. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.