Футболистов и тренеров «Зенита» проверят на коронавирус Чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что все сотрудники клуба 18 марта сдадут тесты на коронавирус.

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля, – цитирует Медведева Чемпионат.com – Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то все будет хорошо. Неважно, из какой команды или клуба игрок, если он попадёт на карантин – он должен его соблюдать».

В чемпионате России было сыграно 22 тура из 30. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. У «Локомотива» и «Краснодара» – по 41.