Футболистов и тренеров «Зенита» проверят на коронавирус - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
17 марта 2020 20:31ФутболШарафудинов Виктор

Футболистов и тренеров «Зенита» проверят на коронавирус

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что все сотрудники клуба 18 марта сдадут тесты на коронавирус.

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля, – цитирует Медведева Чемпионат.com – Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то все будет хорошо. Неважно, из какой команды или клуба игрок, если он попадёт на карантин – он должен его соблюдать».

В чемпионате России было сыграно 22 тура из 30. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. У «Локомотива» и «Краснодара» – по 41.

Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Два российских новичка могли взять «Колдера», но… В этом сезоне в НХЛ дебютировало рекордное в ХХI веке количество россиян – 19. 16.03.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Прядкин: Не надо сеять панику. Задача – доиграть сезон в полном объеме Президент РПЛ, переизбранный во вторник на новый пятилетний, рассказал о возможных сценариях завершения сезона, который в лучшем случае возобновится 10 апреля. 17.03.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Мелкадзе и Обухов забивают «Крыльям Советов». Видео всех голов 22-го тура РПЛ Все голы 22-го тура РПЛ в одном месте. 16.03.2020 21:30 Футбол Липкин Антон, Ващенко Сергей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Племянница Фуркада попала в больницу. Коронавирус круто меняет нашу жизнь «Советский спорт» – о последних новостях с «полей сражений» с захлестнувшей всю планету болезнью. 16.03.2020 22:30 Футбол Мысин Николай
Новости
21:59 Теннис «Уимблдон» должен пройти в назначенные сроки
21:59 Хоккей Клуб из ОАЭ будет выступать в хоккейном чемпионате Казахстана
21:50 Футбол УЕФА принял резолюцию о влиянии коронавируса на соревнования
21:40 Футбол Полузащитник «Ювентуса» Матюиди заразился COVID-19
21:32 Футбол Роналд Куман: Нужно смириться с решением перенести Евро-2020
21:31 Футбол «Трабзонспор» и Оби Микел расторгли контракт
21:17 Футбол Владелец «Лудогорца» заболел коронавирусом
21:17 Баскетбол Евролига не планирует переносить «Финал четырех»
21:06 Футбол У защитника «Герты» обнаружили коронавирус, берлинская команда ушла на карантин
21:04 Футбол Гильерме: Мы скоро вернемся
20:53 Футбол Дидье Дешам: Нужно выиграть матч против коронавируса
20:53 Хоккей Вице-президент ИИХФ: Чемпионат мира отменят из-за коронавируса
20:44 Олимпиада У вице-президент Олимпийского комитета Японии обнаружили COVID-19
20:42 Шахматы Непомнящий начал с победы Турнир претендентов
20:33 Футбол Йоахим Лев: Перенос Евро-2020 — безальтернативное решение
20:31 Футбол Футболистов и тренеров «Зенита» проверят на коронавирус
20:24 Хоккей Заключительный этап хоккейного Евротура перенесли на август
20:18 Футбол Клубный чемпионат мира перенесен
20:12 Хоккей ВХЛ приостановила розыгрыш плей-офф до 24 марта
20:07 Хоккей ИИХФ отменила чемпионат мира в первом дивизионе
Власти опровергли информацию о закрытии всей Москвы на карантин
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Школьников Карелии из-за коронавируса отправят на каникулы раньше
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева этапировали в Спасск-Дальний
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика