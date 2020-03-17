«Трабзонспор» и Оби Микел расторгли контракт Ранее нигериец отказался выходить на поле в матче чемпионата Турции.

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» на своем официальном сайте объявил о расторможении контракта с 32-летним нигерийский полузащитником Джоном Оби Микелом.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, и «Трабзонспор» не будет далее выплачивать зарплату. Контракт был рассчитан до 31 мая нынешнего года.

Напомним, что Микел отказался принимать участие в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Истанбул Башакшехир», заявив, что соревнования нужно остановить из-за пандемии коронавируса.

Бывший футболист «Челси» перешел в «Трабзонспор» прошлым летом на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Мидлсбро». Всего он провел за турецкий клуб 27 матчей, не отметившись результативными действиями.